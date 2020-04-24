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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة غسيل الأموال بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:19 م
عصابة
عصابة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحصيلتها 20 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبلغ المالي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 6 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

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