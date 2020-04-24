توريد 11280 طـن قمح لشـون وصــوامع البحيرة

قال اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أنه تم توريد 11280 طن قمح محلي حتى صباح اليوم الجمعة 24 أبريل بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى انتظام عمل لجان فرز واستلام القمح مع أول أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرا، لافتًا أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهــزة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.وأكد محافظ البحيرة، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسروقة، وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا ًلأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.