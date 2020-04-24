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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 4814 طن قمح بالغربية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:19 م
قمح
قمح
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، عن توريد 4814 طنا و291 كيلو قمح حتى اليوم، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. 

و أشارعبدالجواد إلى أن ما تم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 978 طنا و729كيلو، وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد بلغت 3450 فدانا. 

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، اتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين، لافتا إلى أن المساحة المزروعة من محصول القمح في المحافظة، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة، تبلغ نحو 140 ألفا و557 فدانا.

يذكرأنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

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