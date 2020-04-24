جونسون يتعافى وأنباء عن عودته للعمل الإثنين المقبل

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، عن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بات في صحة جيدة بما يمهد الطريق لعودته إلى العمل، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.أكد هانكوك أن جونسون سيعود بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.وأشار هانكوك إلى أن هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه.وتابع: "تحدثت معه بالأمس إنه في حالة جيدة جدًا ويتعافى بشكل واضح".ويمضى جونسون حاليًا فترة نقاهة، وينيب عنه وزير الخارجية، دومنيك راب.وبدأ جونسون جزئيا في إدارة حكومته خلال الأيام الأخيرة مع تحسن حالته، إذ يعطي توصياته لوزير الخارجية عبر الهاتف، بحسب ما قال وزير الدولة البريطاني، مايكل غوف في تصريحات صحفية سابقة.وفي السياق، ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن جونسون يعتزم العودة للعمل يوم الإثنين المقبل.وقالت الصحيفة إن جونسون أبلغ مساعديه بترتيب اجتماعات مع الوزراء الأسبوع المقبل.