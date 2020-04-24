8 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 696 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1127 فحصا في عموم لبنان.