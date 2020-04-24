«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر ورئيس الوزراء بشهر رمضان

بعث الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح بمناسبة شهر رمضان المبارك.وجاء النص كالتالي: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة،، يّطيب لي أن أرسل لسيادتكم خالص التهاني مقرونة باطيب الأماني بدوام السداد والتوفيق بهذه المناسبة المباركة واستقبال شهر رمضان المبارك؛ ندعو الله أن يعيد عليكم الأيام المباركة بموفور الصحة والسلام، وعلي بلادنا العزيزة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والعزة والنصر دائمًا".وتابع: "وننتهز الفرصة حتى نعُرب لفخامتكم عن جزيل الشكر والامتنان لجهودكم المخلصة التي جعلت مصر في طليعة الدول ورأيتها خفاقة بين الأمم، ونشكر عطائكم الدائم الذى يهدف حفظ أمن الوطن والمواطنين وجعل كل مصري عزيز على أرضه وحتي في أقاصي المسكونة، حفظكم الله زخرًا وقائدا ورعاكم الله في كل خطوة وسبيل".كما أرسل رئيس المصريين الأحرار برقيات تهنئة للامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف، ورئيس مجلس النواب للتهنئة بالشهر المعظم.