رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر ورئيس الوزراء بشهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:19 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
عائشة حسن
طباعة
بعث الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء النص كالتالي: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة،، يّطيب لي أن أرسل لسيادتكم خالص التهاني مقرونة باطيب الأماني بدوام السداد والتوفيق بهذه المناسبة المباركة واستقبال شهر رمضان المبارك؛ ندعو الله أن يعيد عليكم الأيام المباركة بموفور الصحة والسلام، وعلي بلادنا العزيزة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والعزة والنصر دائمًا".

وتابع: "وننتهز الفرصة حتى نعُرب لفخامتكم عن جزيل الشكر والامتنان لجهودكم المخلصة التي جعلت مصر في طليعة الدول ورأيتها خفاقة بين الأمم، ونشكر عطائكم الدائم الذى يهدف حفظ أمن الوطن والمواطنين وجعل كل مصري عزيز على أرضه وحتي في أقاصي المسكونة، حفظكم الله زخرًا وقائدا ورعاكم الله في كل خطوة وسبيل".

كما أرسل رئيس المصريين الأحرار برقيات تهنئة للامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف، ورئيس مجلس النواب للتهنئة بالشهر المعظم.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

15 ألف إصابة و193 وفاة بـ«كورونا» فى إسرائيل

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

باحثون: تراجع أعداد النمل والنحل والفراشات.. والبعوض في تزايد

«تواجه الموت».. المطاعم الروسية مهددة بالإفلاس بسبب كورونا

تطوير نباتات مقاومة للحرارة بانتاجية أعلى في الصين

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»