بدء التخفيف التدريجي لحظر التجوال بالإمارات

بدأت الإمارات، اليوم الجمعة، تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات والتي اتخذت منذ 26 مارس الماضي في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا.ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بدأ اليوم سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحا والتي كانت تبدأ في الثامنة مساء قبل ذلك.وبدأت دبي اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت وقتها تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق للقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.وستبدأ وسائل النقل الجماعي ومراكز التسوق التجاري بالعمل في أبوظبي بدءا من السبت، وفي دبي بدءا من الأحد، على أن يكون استقبال رواد المراكز التجارية بحد أقصى 30% من الحالة الطبيعية، وبشروط محددة.وتشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية، إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحراري لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدوري للمنشآت، وإيقاف الخدمات التي تشكل مخاطر تجمهر مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة.