مطران المنيا يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

هنأ الأنبا بطرس فهيم، مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا، جميع المصريين بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وقال الأنبا بطرس في تهنئته: " اهنأ اخوتنا وشركائنا فى الوطن الواحد في مصر والعالم، بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم جميعا بكل خير وسلام وأمان".