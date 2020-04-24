عطية: الحكومة ستتبع خطوات مشددة فى الوقاية حفاظًًًًا على المواطنين

أشاد عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع استمرار العمل بجميع القطاعات بالدولة.وأضاف عطية في تصريح خاص للدستور أن الحكومة ستتبع خطوات مشددة لالتزام المواطن المصري بكل طرق الحماية من حيث ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والمطهرات أثناء سير العمل، وذلك للحفاظ على أرواحهم ومتابعة الحياة الإنتاجية والعملية في البلاد، مع فرض عقوبات لمن لا يلتزم بتلك الإجراءات.وأشار رئيس الشركة إلي أن اتباع سبل الوقاية والحماية بطريقة صحيحة سيسهم في عودة العمل دون ترك أي آثار سلبية، مؤكدًا أن الدولة ستعيد نشاطها الاقتصادي بسواعد أبنائها من المواطنين.