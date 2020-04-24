رمضان 2020.. تفاصيل مشاهدة مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى
الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:33 م
حسن أمينطباعة
ننشر تفاصيل مشاهدة مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى في رمضان 2020، حيث انطلق المارثون الرمضاني خلال الساعات الماضية والذي يشهد منافسة أكثر من 25 عملًا دراميًا لكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
وتنافس هذا العام النجمة دينا الشربيني بمسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "لعبة النسيان" والذي يشهد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.
ويقدم "الدستور" مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.
يعرض المسلسل حصريا عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة العاشرة 10 مساء، كما يعرض على قناة قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة الثامنة 8 مساء.
تردد القنوات الناقلة للمسلسل
تردد قناة MBC مصر: تردد قناة إم بي سي مصر المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات هو أحد الترددات التالية 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470، ومعدل ترميز القناة 27500، واستقطاب القناة عمودي، ومعدل تصحيح خطأ القناة هو 56.
قصة المسلسل
المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
تفاصيل شخصية دينا الشربيني بالمسلسل
تظهر دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل بشخصية تدعى "رقية" وتتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها يحيي ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، لتدخل في نوبة من الصراع النفسي الذي يجعلها تعالج نفسيا بواسطه الفنانة إنجي المقدم في إطار من التشويق.
أبطال وصناع المسلسل
المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.
ويشارك في بطولة "المسلسل" بجانب النجمة دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كلا من أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم كضيفا شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.
عمرو دياب يشارك في تتر المسلسل
فاجئ الهضبة عمرو دياب جمهوره خلال الأيام الماضية بمشاركته في تتر مسلسل لعبة النسيان لزوجته دينا الشربيني والذي نفذته شركة الإنتاج الخاصة به التي تسمى "ناي"، وشارك في الموسيقى التصويرية الخاصة بتتر المسلسل الموزع الموسيقي أسامة الهندي.
مشاهدة مسلسل لعبة النسيان الحلقة الأولى في رمضان 2020
وتنافس هذا العام النجمة دينا الشربيني بمسلسل تلفزيوني جديد يحمل اسم "لعبة النسيان" والذي يشهد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.
ويقدم "الدستور" مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.
يعرض المسلسل حصريا عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة العاشرة 10 مساء، كما يعرض على قناة قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة الثامنة 8 مساء.
تردد القنوات الناقلة للمسلسل
تردد قناة MBC مصر: تردد قناة إم بي سي مصر المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات هو أحد الترددات التالية 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470، ومعدل ترميز القناة 27500، واستقطاب القناة عمودي، ومعدل تصحيح خطأ القناة هو 56.
قصة المسلسل
المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
تفاصيل شخصية دينا الشربيني بالمسلسل
تظهر دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل بشخصية تدعى "رقية" وتتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها يحيي ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، لتدخل في نوبة من الصراع النفسي الذي يجعلها تعالج نفسيا بواسطه الفنانة إنجي المقدم في إطار من التشويق.
أبطال وصناع المسلسل
المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.
ويشارك في بطولة "المسلسل" بجانب النجمة دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كلا من أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم كضيفا شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.
عمرو دياب يشارك في تتر المسلسل
فاجئ الهضبة عمرو دياب جمهوره خلال الأيام الماضية بمشاركته في تتر مسلسل لعبة النسيان لزوجته دينا الشربيني والذي نفذته شركة الإنتاج الخاصة به التي تسمى "ناي"، وشارك في الموسيقى التصويرية الخاصة بتتر المسلسل الموزع الموسيقي أسامة الهندي.
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