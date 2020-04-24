رمضان 2020.. مواعيد عرض برنامج المقالب كريزي تاكسي على قناة الحياة





مواعيد عرض برنامج المقالب كريزي تاكسي على قناة الحياة في رمضان 2020





يُعرض على شاشتها بداية من اليوم الجمعة، أولى أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.



البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.



ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب وهو ما أثار ذهول الركاب معه.





يعرض البرنامج في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً طوال شهر رمضان المبارك.





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ننشر مواعيد عرض برنامج المقالب كريزي تاكسي على قناة الحياة في رمضان 2020 حيث أطلقت قناة الحياة برومو برنامج المقالب "كريزي تاكسي".