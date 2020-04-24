إيبارشية طنطا تطلق عظة الأنبا بولا اليوم «أونلاين»

أعلنت إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الغربية، أنه بدءً من اليوم الجمعه 24 أبريل، في تمام الساعه السادسة مساءً، سوف يتم أذاعه العظة الأسبوعية للأنبا بولا مطران طنطا فى بث مباشر من كنيسة البابا كيرلس بمبنى مطرانية طنطا.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.