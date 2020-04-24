مواعيد عرض برنامج «موّدة ورحمة» لـ عمرو الورداني

يبدأ عرض برنامج "موّدة ورحمة" الذي يقدمه الدكتور عمرو الورداني، خلال شهر رمضان المبارك، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على كیان الأسرة المصریة.يبث البرنامج عبر قناة "القاهرة والناس" في تمام الساعة 1:55 مساء، على أن يعاد في الرابعة صباحا، ويعرض على قناة TeN في تمام الساعة 8:50 مساء، ويعاد في الواحدة صباحا.كما يذاع عبر إذاعة إنرجي في السادسة والنصف مساء، فضلا عن طرح الحلقات عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع فيس بوك:يأتي البرنامج ضمن مبادرة "مودّة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب، وكلف بها وزارة التضامن الإجتماعي للعمل على تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والحد من الارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري.وتھدف المبادرة بشكل عام، إلى تضافر الجھود للحفاظ على كیان الأسرة المصریة، من خلال تدعیم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة والمعلومات، وأسس اختيار شريك الحياة وتكوین الأسرة وتطویر آلیات الدعم والإرشاد الأسرىّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما یساھم في نھایة الأمر في خفض معدلات الطلاق.