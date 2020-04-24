نائب: قرارات الحكومة بشأن كورونا مدروسة.. والوعى المجتمعى هو الحل

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن حظر التجول والتعامل مع الأزمة الراهنة تؤكد أن الأمر غير متروك للصدفة ولكنه مدروس جيدًا، وتؤكد أيضًا أن جميع السيناريوهات مطروحة، وأن الجميع يعمل بوضع خطة واخرى بديلة وذلك وفقًا لبيانات دقيقة وخطوات استباقية، وهذا ما كان الجميع ينتظره، وهو العمل بخطوات استباقية، وهذا يؤكد أن هناك مؤسسات قادرة على التعامل مع أي من الملفات والأزمات فى المجتمع.وأوضح إسماعيل، فى بيان له اليوم، أن حزمة الإجراءات والتى تمثلت فى تقليص حظر التجول، فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع، عودة بعض الأعمال الحكومية تدريجيًا بتشغيل خدمات محددة بوزارتي العدل والداخلية، عودة بعض دوائر المحاكم للعمل كجلسات إعلام الوراثة، عودة المطاعم للعمل (تيك أواي) و(ديليفري) فقط، بالإضافة لإعلان الحكومة أنه فى حال استمرار أرقام الإصابات وفق التوقعات تعود الحياة لطبيعتها في عيد الفطر، يؤكد الوقوف بجدية على كل التفاصيل والسيناريوهات.وأكد إسماعيل، أن قرارات الحكومة نوع من التيسير على المواطنين، حيث تمت دراسة هذا الموضوع بشكل جيد للغاية وكل الآراء الطبية أجمعت أن تأخير الحظر لساعة لن يؤثر في معدلات انتشار الوباء، مناشدًا المواطنين أهمية الاستمرار فى تنفيذ التعليمات المنصوص عليها الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لدعم ومساندة هذه القارات وفى نفس الوقت للخروج من هذه الأزمة.