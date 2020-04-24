شفاء 115 مصابًا بكورونا فى الكويت ليصل إجمالى المتعافين إلى 613

أعلن وزير الصحة الكويتي عن تعافي 115 مصابًا بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 613، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد بدأت في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في جميع مناطق الكويت.وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف- في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.