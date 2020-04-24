الانتهاء من رفع كفاءة مزلقان «ترام فلمنج» بالإسكندرية

أنهت محافظة الإسكندرية من خلال مديرية الطرق والنقل، وهيئة النقل العام، وإدارة مرور الإسكندرية، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مزلقان "ترام فلمنج" والتي تمت في الاتجاهين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستغلال فترة الحظر لرفع كفاءة المزلقانات على مستوى المحافظة.وكان محافظ الإسكندرية شدد على الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمزلقان الترام لعدم التأثير على خطوط السير ومواعيدها خاصة خلال أوقات الذروة، فضلا عن عدم التأثير على السيولة المرورية بالمنطقة.