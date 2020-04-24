روسيا: وزير الخارجية يعزل نفسه في مكان عمله

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في ظروف جائحة فيروس كورونا، "عزل نفسه" في العمل.وقالت زاخاروفا عبر أثير إذاعة "صدى موسكو" ردا على سؤال حول صحة الوزير الروسي: "لقد عزل نفسه في العمل، مثلنا جميعًا. بالطبع، نعود إلى المنزل للنوم وتغيير الملابس وللراحة، نحن نجلس كلنا في سمولينسكايا ونتصل ببعضنا عبر الإنترنت".وفقا لها، لم تبدأ فقط المحادثات الهاتفية والمفاوضات على المستوى الوزاري، ولكن جرت مفاوضات متعددة الأطراف، "وسيكون هناك المزيد ابتداء من الأسبوع المقبل، نتوقع صيغ فيديو جديدة للمفاوضات على المستوى الوزاري".وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع نحو 190 ألف حالة وفاة.