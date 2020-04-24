عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد في أول أيام رمضان (صور)

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، نشاطًا شديدًا للرياح، مصحوبًا بعاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض طفيف في مدى الرؤية الأفقية، مما تسبب في تعطيل موسم الحصاد وجمع محصول القمح.من جانبهم، ناشد خبراء الأرصاد الجوية سائقي السيارات توخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح في أول وثاني أيام رمضان، على جميع الأنحاء، موضحين أنه من المحتمل أن تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، التى تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وانخفاض في درجات الحرارة.وكانت الوادي الجديد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، وذلك تحسبا لتقلبات جوية محتملة والتي تضرب عددا من محافظات مصر، وتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، بعد أن تسببت العواصف في انعدام الرؤية على بعض الطرق السريعة.ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى، وشددت الوجود الأمني والمرورى بالأكمنة الشرطية على الطرق، ونصحت السائقين بتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.