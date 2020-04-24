رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد في أول أيام رمضان (صور)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:52 ص
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
محمد علي مهدي
طباعة
شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، نشاطًا شديدًا للرياح، مصحوبًا بعاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض طفيف في مدى الرؤية الأفقية، مما تسبب في تعطيل موسم الحصاد وجمع محصول القمح.

من جانبهم، ناشد خبراء الأرصاد الجوية سائقي السيارات توخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة والزراعية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح في أول وثاني أيام رمضان، على جميع الأنحاء، موضحين أنه من المحتمل أن تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، التى تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت الوادي الجديد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، وذلك تحسبا لتقلبات جوية محتملة والتي تضرب عددا من محافظات مصر، وتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، بعد أن تسببت العواصف في انعدام الرؤية على بعض الطرق السريعة.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى، وشددت الوجود الأمني والمرورى بالأكمنة الشرطية على الطرق، ونصحت السائقين بتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.
عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد في أول أيام رمضان (صور)
عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد في أول أيام رمضان (صور)

موضوعات متعلقة

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

رئيس الوزراء: عودة الحياة تدريجيًا بعد عيد الفطر

بلاغ للنائب العام ضد سما المصرى بدعوى نشر «صور إباحية»

نص بيان رئيس الوزراء بشأن مستجدات التعامل مع أزمة كورونا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

باحثون: تراجع أعداد النمل والنحل والفراشات.. والبعوض في تزايد

«تواجه الموت».. المطاعم الروسية مهددة بالإفلاس بسبب كورونا

تطوير نباتات مقاومة للحرارة بانتاجية أعلى في الصين

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»