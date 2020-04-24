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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف كراتين «تحيا مصر» الغذائية بدمياط

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:52 ص
كراتين
كراتين
حسام فهمي
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قال حسام عبد الغفار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بدمياط، إنه تم البدء في توزيع جزء من حصه ذوى الإعاقه والعمالة غير المنتظمه من كراتين تحيا مصر الغذائية بفارسكور.

ووصلت محافظة دمياط قافلة غذائية تتضمن 4 آلاف كرتونة للمواد الغذائية و5 أطنان من اللحوم و20 طن من البطاطس وذلك ضمن الثلاثة قوافل التى أطلقها صندوق تحيا مصر  لدعم العمالة الغير منتظمة المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد بمحافظات دمياط والفيوم وسوهاج.

يذكر ان التوزيع على مايقرب من 3500 أسرة من العمالة الغير منتظمة تحت إشراف المحافظة وذلك بخلاف 20438 أسرة أخرى قامت بصرف منحة العمالة غير المنتظمة مؤخرًا.
كراتين
كراتين
كراتين
كراتين
كراتين
كراتين

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