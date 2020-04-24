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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريقين في 6 منازل بسوهاج

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:48 ص
حريق
حريق
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريقين منفصلين في مركزي البلينا ودار السلام، بسبب ماس كهربائي ولم ينتج عن الحريقين إصابات.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب حريق بناحية الشيخ شاهين أولاد يحيى بحري، وانتقلت قوة أمنية، وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "أحمد.م.ع" 55 عاما عامل وامتدت النيران لـ3 منازل مجاورة.

تم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء وللسيطرة على الحريق واخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال أصحاب المنازل رجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

وفي دائرة مركز البلينا نشب حريق بناحية برخيل، بمنزل مكون من طابق واحد مسقوف بأفلاق النخيل ملك "عبد الرازق.ع.م" 55 عاما عامل، وامتد لمنزل مجاور ملك "محروس.ع.م" 50 عاما عامل، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث إصابات.

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