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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 120 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها في سوهاج

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:47 ص
لحوم
لحوم
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكنت حملة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية التموين في سوهاج، من ضبط "ج.أ."، (57 عامًا)، صاحب محل جزارة بمركز جهينة، لعرضه لحوما بلدية مذبوحة خارج السلخانة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 120 كجم.

كما تمكنت الحملة، بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، من ضبط 52 قضية تموينية أخرى متنوعة، منها إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم نظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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