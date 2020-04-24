ضبط 120 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها في سوهاج

تمكنت حملة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية التموين في سوهاج، من ضبط "ج.أ."، (57 عامًا)، صاحب محل جزارة بمركز جهينة، لعرضه لحوما بلدية مذبوحة خارج السلخانة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 120 كجم.كما تمكنت الحملة، بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، من ضبط 52 قضية تموينية أخرى متنوعة، منها إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم نظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية.وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.