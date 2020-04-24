توريد 10 آلاف طن قمح إلى صوامع سوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، إنه تم توريد 10 آلاف طن و71 كجم قمح إلى صوامع المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح في 15 أبريل الحالي.وأوضح مدير مديرية التموين بسوهاج أنه تم توريد 3390 طنًا و763 كجم لصومعة سوهاج، و996 طنًا و780 كجم لصومعة البلينا، 5683 طنًا و774 كجم لصومعة غرب طهطا، بإجمالى 10 آلاف طن و71 كجم.وأشار إلى أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانًا، فيما تبلغ السعة التخزينية لصوامع وهناجر وشون المحافظة، نحو 134 ألفًا و868 طنًا.وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن أسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة، بمبلغ 670 جنيهًا للأردب بدرجة 22.5 قيراط، 685 جنيهًا للأردب بدرجة 23 قيراطًا، 700 جنيه للأردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط.