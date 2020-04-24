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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«صحة سوهاج» تكشف خطة تجهيز المستشفيات تحسبًا لتطورات كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:44 ص
مديرية الصحة بسوهاج
مديرية الصحة بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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عقدت مديرية الصحة بسوهاج، اجتماعًا مع الصيادلة ومسئولى شركات الأدوية بالغرفة التجارية لمناقشة إمكانية توفير مطهرات بالأسعار الرسمية لمواجهة فيروس كورونا، كذلك تقديم مساعدات للمستشفيات من أجهزة تنفس، تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، التطوير الجارى بالمستشفيات فى الوقت الحالى، موضحًا أنه خلال شهر رمضان سيتم الانتهاء من تجهيز 45 سرير عناية مركزة بجهاز تنفس صناعي في مستشفى سوهاج العام، وجار تجهيز عناية مركزة بمستشفى حميات سوهاج، تجهيز مستسفى الصدر بجزيرة شندويل، تركيب شبكة غازات وتانك أكسحين لمستشفى البلينا والتى ستمثل نقلة نوعية فى تقديم الخدمة الطبية فى سوهاج.

وأكد أن الغرفة التجارية أسهمت في التجهيزات الطبية، ومازالت مديرية الصحة بسوهاج تنتظر الكثير من الغرفة التجارية وشعبة الصيادلة ودعمها لقطاع الصحة.

وأكد المستشار خالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أنهم حريصون منذ بداية اجراءات الحظر بسبب فيروس كورونا على القيام بدورهم الوطني والمشاركة المجتمعية لتخفيف آثار الحظر على التجار والمواطنين.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الغرفة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في حل أي مشكلة تواجه التجار نتيجة لإجراءات الحظر.

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