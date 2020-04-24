رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«دور الإفتاء»: الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقرب إلى الله

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:42 ص
الدكتور إبراهيم نجم
الدكتور إبراهيم نجم
أ ش أ
طباعة
وجه الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - التهنئة إلى عموم المسلمين في شتى بقاع الأرض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يرفع عن عالمنا البلاء والوباء وأن يحفظ بني الإنسان من الشرور جميعًا، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع من أفضل القربات إلى الله.

وقال الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم في بيان اليوم: "إن شهر رمضان هذا العام مختلف، حيث يأتي والأمة -بل البشرية كلها- تعاني من تسلط هذا الوباء الذي يعتبر من النوازل التي اختصها الفقه الإسلامي بأحكام خاصة نظرًا لطبيعتها وما تفرضه من أوضاع جديدة".

وأضاف أن الإنسان هو محور الأحكام داخل منظومة الفقه الإسلامي، حياته وأمنه وسلامته النفسية والجسدية والعقلية، ولذلك فإن ما يثار من جدل بين وقت وآخر حول الإجراءات الاحترازية التي منعت جراءها الجمع والجماعات والتجمعات ومنها صلاة التراويح وغيرها، ما هي إلا تبعات لعدم الفهم الواعي لهذه المنظومة ومقاصدها العليا.

وتابع الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الحفاظ على سلامة الإنسان مقدم على الطقوس والشعائر ما دام هناك بديل يحقق الغرض ويفي بالمقصود، وقد وعى ذلك أئمة المسلمين وفقهاؤهم على مر العصور فأنتجوا هذا التراث الفقهي الرائع الذي نجد فيه ما يعيننا على مواجهة هذه المستجدات".

وطالب الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المسلمين في كل بلد سواء في الشرق أو الغرب أن يكونوا عنوانًا على الالتزام بما تفرضه الأجهزة المعنية من إجراءات احترازية تضمن بها سلامة المجتمع كله، مؤكدًا أن التزام المسلم بتلك التعليمات والحفاظ على نفسه وإخوانه المواطنين في بلده يعد من أفضل القربات إلى الله عز وجل شريطة أن يستحضر النية له سبحانه وتعالى.

وخاطب المسلمين حول العالم قائلًا: "أتمنى أن نحسن جميعًا استغلال هذا الظرف وأن نحوله من محنة إلى منحة، ولنحول مجالسنا في أوقات الحجر إلى ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بـ "رياض الجنة" في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حِلَق الذكر".

وأوضح الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الامتحان الأكبر في هذه المحنة ممثل في قدرة المسلم على استحضار قلبه في عبادته الفردية بعيدًا عما اعتاده من طقوس تساعده على تلك الحالة، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم حين طالب بني إسرائيل قائلًا: (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، حيث أكد كثير من المفسرين على أن معناها: "واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها".

ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المسلمين إلى تعميق أواصر التراحم والتعاضد والتكافل فيما بينهم، فهو عنوان هذا الشهر الفضيل، خاصة مع وجود هذه الجائحة التي خلفت وراءها كثيرًا من أصحاب الحاجات الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى الدعم والمساندة خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

موضوعات متعلقة

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

نص بيان رئيس الوزراء بشأن مستجدات التعامل مع أزمة كورونا

«الصحة العالمية»: مصر فى المنحنى التصاعدى للوباء

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

15 ألف إصابة و193 وفاة بـ«كورونا» فى إسرائيل

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

باحثون: تراجع أعداد النمل والنحل والفراشات.. والبعوض في تزايد

«تواجه الموت».. المطاعم الروسية مهددة بالإفلاس بسبب كورونا

تطوير نباتات مقاومة للحرارة بانتاجية أعلى في الصين

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني

أشرف بدير: أقضي العزل في القراءة واستئناف «من دواعي العشق»