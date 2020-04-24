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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 4 أطنان لحوم على القرى المتضررة من كورونا بالمنوفية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:40 ص
لحوم
لحوم
ولاء القاضى
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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا بقرى كفر بلمشط وهيت وبرهيم بمنوف وشوشاى بأشمون، بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة، مؤكدًا متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية كل احتياجاتهم.

وأكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة فى توفير كل أوجه الرعاية والإحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا، وكذا قدوم شهر رمضان المبارك لمساعدتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم فى تلك الظروف الراهنة.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين، خاصة فى ظل الأزمات لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه قد سبق وتم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى وتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى على أسر العزل المنزلى والأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ والعمالة غير المنتظمة بنطاق المحافظة، وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة غير المنتظمة.

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