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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:38 ص
شباب الاسكوتر
شباب الاسكوتر
هبه عويضه
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لم تكن مبادرة «شنطة الخير»، الأولى من نوعها للفريق الشبابى من «سائقي الاسكوتر» بالإسكندرية، إلا أنهم نظموا مجموعة من المبادرات، التى تساهم بدورها فى تقديم المساعدة للمتضرين من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وإزالة العوائق التى تواجه جيش مصر الأبيض خلال فترة حظر التجوال، وكانت آخرها مبادرة لدعم العمالة المؤقتة، حتى يستطيع أن يكون لهم دورًا بارزًا للوقوف بجانب دولتهم بهذه الظروف الصعبة، وبطريقة مميزة، حيث أن جميع أفكارهم للمساعدات يتم تنفيذها بواسطة «الاسكوتر».

يقول محمد أبو كامل 35 عامًا، مؤسس مبادرة «شنطة الخير»، إن فكرة المبادرة تم تدشينها منذ أسبوعين مع التجديد الثاني لمدة حظر التجوال، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أدت إلى تضرر الكثير من العاملين باليومية، والعمالة المؤقتة.

وأضاف لـ« الدستور» أنه من خلال جروب خاص بسائقي الدرجات النارية «الاسكوتر»على الواتس آب، تناقشنا كيف يمكن مساعدة هؤلاء المواطنين، وذلك من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق كل مصري في تلك الآونة، وعرضت الفكرة على أعضاء الجروب، وتم الاتفاق على توفير بعض السلع الغذائية الضرورية للأسر المتضررة، لتصل إلى منازلهم وذلك من خلال الاسكوتر.

وأوضح: بدأنا بالفعل تجميع مبالغ مالية من الأعضاء المتطوعين، وتم عمل 160 شنطة خير، وتم توزيعها خلال ثلاث مرات على أسر العمالة المؤقتة، وتم اختيارهم عن طريق التواصل مع المؤسسات الخيرية، والتضامن الاجتماعي، وذلك لوصول الدعم لمستحقيه، حيث تم التوزيع في مناطق كوم الملح بالقباري، وكرموز، وحوض 10 بالمنتزه، والمعمورة.

وتابع: مع استقبال شهر رمضان بدأ الكثير من أصدقائنا ممن المعجبين بالمبادرة يطلبون التطوع من خلال "شنط رمضان" ليتم توزيعها من خلالنا على العمالة المؤقتة والأسر الأكثر احتياجا، حيث تحمل كل دراجة نارية 4 "شنط خير" ويتم السير في صف واحد بصورة منظمة في «رايد الخير» حتى الوصول إلى الأماكن وتوزيع الدعم على أهالينا البسطاء.

وأشار إلى أنه في تلك الآونة لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي، بل يجب أن نقدم لبلدنا كل ما نستطيع، وذلك تم من خلال عدة مبادرات أولها كان «هتوصل قبل الحظر» لإيصال المواطنين في وقت الذروة، والمبادرة الثانية «ادعم الجيش الأبيض»، وذلك لإيصال العاملين من الطاقم الطبي في أوقات الحظر من خلال استخراج تصاريح لذلك، والمبادرة الثالثة هى «شنطة الخير»، وستستمر جميع المبادرات تعمل بالتوازي مع بعضها البعض حتى انتهاء الأزمة.

وأكد « كامل»، أن تطوع "شباب الاسكوتر" في زيادة مستمرة، حيث بدأت المبادرات بـ 10 شباب من أصحاب الدراجات نارية، ليصل عدد المتطوعين اليوم إلى 250 فردا متطوعا، وعند طلب مجموعة للخروج في أي فاعلية يحضر أكثر من 60 شابا ويتم التبادل بينهما، لافتًا إلى أن الجميع دائمًا مستعد لفعل الخير وأداء الواجب.
شباب الاسكوتر
شباب الاسكوتر
شباب الاسكوتر
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب الاسكوتر
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب الاسكوتر
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب الاسكوتر
شباب الاسكوتر
شباب الاسكوتر
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب الاسكوتر
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب الاسكوتر
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين
شباب «الاسكوتر».. 250 متطوعا يوزعون «شنطة الخير» على المتضررين

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