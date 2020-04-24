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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ميرور» تنعي «طبيب القارات» المصري بعد وفاته بكورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:36 ص
الطبيب المصري مدحت
الطبيب المصري مدحت عطا الله
هدير سند
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نعت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أمس الخميس، الطبيب المصري مدحت عطا الله الذي كان يعمل في هيئة الصحة البريطانية كأخصائي طب شيخوخة، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا، واصفة إياه بأنه كان رجل خلوق وبطل حقيقي".

وقال بيان لمستشفى دونكاستر رويال (DRI)، إن "عطا الله" يعمل استشاري أمراض شيخوخة بعد انتقاله من مصر إلى بريطانيا قبل نحو 20 عاما، ونعى كل من المدير الطبي للمستشفى تيم نوبل، والرئيس التنفيذي، ريتشارد باركر، الطبيب، مؤكدين أنه إنسان مميز وبطل حقيقي في هيئة الصحة الوطنية البريطانية".

وذكر بيان هيئة الصحة البريطانية: "كان زميلنا الدكتور عطا الله، الذي يحظى بشعبية وتقدير كبيرين، إنسانًا مميزًا جدًا ومارس مهنة الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين"، مضيفا: "لقد كان رجلًا يحظى بالاحترام الجليل، وسنفتقده جميعا بشكل كبير".

ولفتت الصحيفة إلى ان الطبيب المصري مارس المهنة في ثلاث قارات، بما في ذلك عبر شمال إنجلترا، طوال حياته المهنية، وكان يعتني بالمسنين، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وانضم إلى العمل في الأطقم الطبية عام 2014، كان يعمل استشاريًا في طب الشيخوخة بوحدة غريسلي التابعة لمستشفى دونكاستر رويال.

ونقلت الصحيفة رسالة تعزية على الصفحة الرسمية لهيئة الصحة البريطانية على "فيسبوك" تقول: "فلترقد روحك بسلام أيها الرجل الرائع، لقد كانت جولاتك الطبية على المرضى الذين يصارعون الزمن مرسومة بالذهب، جعلتهم يبتسمون كثيرًا، إنها حقا خسارة فادحة لطب الشيخوخة".

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