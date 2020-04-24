سيارات «أهلا رمضان» تصل قرى جنوب بورسعيد.. (صور)

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، سيارات مبادرة "أهلا رمضان" إلى قرى جنوب المحافظة، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.وأشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إلى أن القافلة ضمت 4 سيارات يتوافر بها كل السلع الغذائية والاستراتيجية، ومنها: "الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الخضروات والفاكهة، السكر، الياميش، السمن والزبد، العسل، المعلبات، والمنظفات" بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل من 20 إلى 30%.وأكد وكيل وزارة التموين على أنه جرى أيضًا توفير أسطوانات البوتاجاز بسعر 65 جنيها للأسطوانة الواحدة، مشددًا على أن هناك حملات مكثفة على الأسواق للرقابة عليها، حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع الاحتكار.