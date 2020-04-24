«الجزارين»: كبار التجار هم من يرفعون أسعار اللحوم

أكد يوسف البسومي نقيب الجزارين أن من يرفع أسعار اللحوم هم التجار الكبار وليس المربين أو الجزارين ولابد من الاستفادة من أزمة فيروس كورونا لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية من خلال عمل بورصة للحوم يتم تسعير اللحوم من خلالها على مستوى الجمهورية بوضع سعر موحد للحوم، وأن يكون بيع المواشي بالوزن وليس الاجتهاد للوزن القائم لحماية البائع والمشتري والمستهلك.وأشار نقيب الجزارين في تصريحات لـ"الدستور" إلى ضرورة ضبط أسواق المواشي وتنظيم البيع في الأسواق بدخول السيارات محملة في جملة وبيعها وليس فتح الأسواق لكل المواشي، وأن يكون هناك مندوب يحصل على المواشي ويقوم بالتوزيع على الجزاريين ويتم تحديد السعر من خلال مزارع الخدمة الوطنية ووزارة التموين.