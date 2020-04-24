وضع خطير.. الصحة العالمية: تركيا ثالث أعلى إصابات بكورونا

احتلت تركيا المركز الثالث في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وذلك استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، وفقا لموقع "تركيا الآن".وكشف تقرير منظمة الصحة العالمية، أن تركيا احتلت المرتبة الثالثة بعد أمريكا وبريطانيا، وحذر التقرير من خطورة الموقف، حيث تسجل تركيا أعدادًا كبيرة في الوفيات والإصابات اليومية، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في أعداد الوفيات، وأن الوضع في تركيا خطير.وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، أمس، إلى 98 ألفا و674 حالة، بعد تسجيل 43083 إصابة جديدة، وتسجيل 117 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 2376 حالة.