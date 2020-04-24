تركي يشعل النار فى نفسه لعدم يحصل على راتبه

ذكرت صحيفة "مللي جازته" التركية أن عاملًا في مقاطعة "سيحان" التابعة لمحافظة "أضنة" التركية حاول اليوم تعطيل المرور وإشعال النار في نفسه بعد ذهابه إلى العمل وتلقيه معلومات بأنه لن يحصل على راتبه بسبب فيروس "كورونا المستجد" المتفشي في الأراضي التركية وتأثيره على قطاع الأعمال.وأضافت الصحيفة أن المواطن يدعى "نجم الدين تاليان"، ويعمل في أحد شركات الإنشاءات التركية في عمان براتب قدره ١٥٠٠ دولار لم يتقاض راتبه منذ 6 أشهر، وبعد علمه بعدم تلقيه راتبه هذا الشهر أيضًا بسبب إجراءات فيروس كورونا، أصيب بانهيار عصبي مما دفعه سكب البنزين على الطريق وإشعاله وتعطيل المرور محاولًا حرق نفسه.وانتقلت الشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث وبعد نقاش وجدال مع الأطباء لمدة نصف ساعة، تخلي تاليان عن فكرة إشعال النار في جسده.وذكرت الصحيفة أن العديد من الشركات التركية في الآونة الراهنة بين مغلقة وعاجزة عن دفع رواتب موظفيها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي عصف باقتصاد تركيا، المنهك بالفعل، مع انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تخطي مؤخرًا حاجز 7 ليرات.