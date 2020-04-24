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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي مع تراجع اليورو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:22 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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صعد الدولار اليوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل أبريل مع انخفاض اليورو بعد أن أخفق اجتماع للاتحاد الأوروبي أمس الخميس لتأسيس صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو في تهدئة مخاوف المستثمرين.

وعلى الرغم من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على بناء مصدة لمساعدة التعافي من جائحة فيروس كورونا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخلافات مستمرة بين حكومات الاتحاد بشأن ما إذا كان يجب على الصندوق أن يحول أموال منح أو ببساطة سيقدم قروضا.

وتراجع اليورو بصفة عامة اليوم، لينخفض 0.4 %مقابل الدولار لأدنى مستوى في شهر عند 1.07275 دولار ولأقل مستوى في ثلاث سنوات مقابل الين عند 115.55 ين.

جاءت خسائر العملة الموحدة في ظل ارتفاع عوائد السندات الإيطالية بما يتراوح بين خمس وتسع نقاط أساس في شتي الآجال.

ومع تضرر إيطاليا وإسبانيا بقدر أكبر بكثير من ألمانيا بفعل الأزمة، برزت العداوات القديمة إلى السطح في أنحاء التكتل الذي يواجه انخفاضا في الناتج الاقتصادي بما يصل إلى 15 بالمئة وفقا للبنك المركزي الأوروبي.

ودفعت خسائر اليورو العملة الأمريكية لتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أوائل أبريل. ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع الدولار 0.2 6إلى 100.72. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الدولار أكثر من واحد بالمئة.

وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.2 %تقريبا، ليتماسك الدولار النيوزيلندي دون 60 سنتا عند 0.5996 دولار أمريكي والدولار الأسترالي عند 0.6359 دولار أمريكي، تحت مستوى مقاومة عند نحو 64 سنتا للدولار.

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