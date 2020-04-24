بيان عاجل لـ«الإسكان» بشأن عدم تشغيل محطة مياه سرياقوس

تقدم النائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير الإسكان بشأن عدم تشغيل محطة مياه سرياقوس على الرغم من انتهاء العمل بها ونقاء العينات التي فحصتها وزارة الصحة، مما يتسبب فى معاناة للمواطنين بالمنطقة.وأوضح الزياتى، في بيانه، أن عدم تشغيل المحطة انعكس بشكل مباشر على سكان مناطق جنوب مركز الخانكة القلج وسرياقوس وعرب العيايدة والجبل الأصفر والمنشية والعزب والمنية و23 يوليو من سوء مياه الآبار الارتوازية.وطالب بسرعة تشغيل المحطة التي كلفت الدولة مئات الملايين من الجنيهات، حتى يتم الاستفادة من هذه المبالغ.كما طالب بعمل حصر شامل ودقيق على مستوى الجمهورية لكافة محطات مياه الشرب أو بالأحرى مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، ومن ثم البدء فى وضع استراتيجية وخطة عاجلة للانتهاء منها وفقا للاعتمادات على أن تكون هناك أولوية فى التنفيذ على الأرض، سواء من خلال نسبة الانتهاء من الأعمال أو الاعتمادات أو يتم لرفع الضرر وتخفيف معاناة المواطنين بالمناطق المجاورة.وأكد عضو مجلس النواب على زيادة المخصصات المالية المعتمدة للجهاز القومى لمياه الشرب والصرف الصحى، للانتهاء من المشروعات العالقة، خاصة وأن جميع هذه المشروعات تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال بها، مما يعني بقاءها كما هي متوقفة إهدار للمال العام، وعدم تحقيق الاستفادة.