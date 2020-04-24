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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سؤال برلماني حول الإجراءات الوقائية المتبعة في المجازر الآلية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:18 ص
مجازر
مجازر
عائشة حسن
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تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن إجراءات الوقائية المتبعة فى المجازر الآلية.

وأوضح زكريا، في سؤاله، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، وعلى المواطنين جميعهم الالتزام بهذه التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن هناك بعض الأماكن التي يجب أن يتم تشديد الرقابة عليها فى تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم، ولعل منها المجاز الآلية، لضمان أن تؤتى هذه الإجراءات ثمارها.

وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل لكافة المجازر على صعيد المحافظات، وإعادة النظر فى خريطة التوزيع، على أن يتم تحقيق التوازن بين التعداد السكانى وأعداد المجازر فى كل محافظة ويراعى فى الأمر أعداد المزارع.

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