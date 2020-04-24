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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سؤال برلماني للحكومة عن إجراءاتها لربط التعليم الفني بسوق العمل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:15 ص
عبد المنعم العليمى
عبد المنعم العليمى
عائشة حسن
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تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن ربط التعليم الفنى بسوق العمل.

ولفت العليمي، في السؤال المقدم منه، أن التعليم قاطرة التنمية، والتعليم الفنى يقع عليه جزء كبير من تحقيق ذلك، وعلى الحكومة ان تسارع فى ربطه بسوق العمل، مثل العديد من الدول، وضرورة أن يتم تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

وأكد أن التعليم الفنى يقع عليه جزء كبير فى التنمية الحقيقية وبناء الإنسان والاستثمار فى البشر، حيث ان توفير فرص عمل يتوقف على ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وأن يصبح خريج التعليم الفنى مؤهل للدمج فى سوق العمل، وبذلك يتم توفير ملايين فرص العمل للشباب مما يساهم فى تقليل نسبة البطالة، وفى نفس الوقت النهوض بهذه الصناعات حيث ان الخريج يكون لديه فكر من أجل التطوير وزيادة الانتاج فى أى مجال يلتحق به.

واقترح توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات والمصانع الكبرى، لتدريب الطلاب فى مرحلة التدريس، ومن ثم يتم حصولهم على شهادات حتى يكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.

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