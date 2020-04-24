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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب تغريدة.. تركيا تحقق مع رئيسة حزب معارض

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:15 ص
جانان كافتانجي
جانان كافتانجي
هدير سند
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ذكر موقع "تركيا الآن" إن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا جديدًا مع جانان كافتانجي أوغلو، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بعد الشكوى التي تقدم بها سيزجين تونتش، محامي رئيس هيئة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، ضدها يتهمهما من خلالها بـــ"تشجيع الجريمة والتحريض عليها".

وكان مكتب المدعي العام، في قد بدأ تحقيقًا ضد رئيس مقاطعة أسكودار عن حزب الشعب الجمهوري، سوات أوزشاغداش، الذي تعرفت عليه شرطة الحماية أثناء التقاط صور لمنزل رئيس الاتصالات الرئاسية، ألتون، بتهمة "انتهاك خصوصية الحياة الخاصة".

وكانت " كافتانجي أوغلو" قد أدلت ببيان أمس من حسابها على موقع التاصل الاجتماعي "تويتر" تدافع من خلاله عن "أوزشاغداش" مؤكدة أنه تحرك بناء على تعليمات من الحزب، بناء على ذلك، بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا جديدا ضدها بعد أن قدم محامي "فخر الدين ألتون" شكوى يتهمها من خلالها بـــ"الإشادة بالجريمة وتشجيعها والتحريض عليها".

وقالت "كافتانجي أوغلو" عبر حسابها "لا يمكن لأحد أن يمس رئيس مقاطعة إسكودار عن حزب الشعب الجمهوري لأنه يحمي الممتلكات العامة مع مراعاة حقوق الشعب، إن نفوذ الدولة موجود لحماية حقوق الناس".

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