أسهم أوروبا تتراجع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن ضرر اقتصادي حاد ومستمر من جائحة فيروس كورونا بعد أن أثار تقرير شكوكا بشأن إحراز تقدم في تطوير علاج لـ"كوفيد-19".وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % بحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش، فيما هوى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 % إذ أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انهارت في مارس.وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة، فيما قاد مؤشر البنوك التراجعات إذ خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكومرتس بنك بمقدار درجة واحدة وخفضت النظرة المستقبلية لدويتشه بنك إلى سلبية من مستقرة.