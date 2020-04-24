ألمانيا: الوضع لا يزال غير آمن في أزمة كورونا

أكد وزير الصحة الألماني ينز شبان، استمرار المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد عقب أول إجراءات تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا.وقال شبان في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الجمعة، إن الوضع لا يزال غير مؤكد وغير آمن حتى لو تراجعت وتيرة انتشار الفيروس في ألمانيا.وذكر شبان أن أحد أهم الإجراءات نحو "حياة يومية جديدة" في ظل الأزمة سيكون التطبيق المنتظر للتحذير من كورونا، والذي يهدف إلى تتبع سلاسل العدوى المحتملة، موضحًا أن هذا التطبيق سينفذ رقميا ما تقوم به اليوم الهيئات الصحية وفقا للقانون، داعيًا لذلك إلى إتباع "نهج عملي" في مناقشة حماية وأمن البيانات.وفيما يتعلق بتغطية الأنف والفم للوقاية من انتشار العدوى، أكد شبان ضرورة استخدام مثل هذه الأقنعة اليومية المصنوعة من القماش على نحو سليم، وذلك بالحرص على تطهيرها على نحو سليم ودوري، وإلا فإنه بخلاف ذلك ستكون الفائدة الطبية منها، وهي منع عدوى القطيرات، مشكوكا فيها.وذكر شبان أن المعروض في الأسواق من هذه الأقنعة جيد ومتوفر سواء عبر الإنترنت أو في متاجر التجزئة العادية.