مبادرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول ببرامج «الاتصالات»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقع البروتوكول الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور شريف فاروق نائب رئيـس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي. وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد.وصرحت القباج ان توقيع البروتوكول يأتي في إطار سعي البنك إلى تعزيز التعاون مع المعهد وترسيخ الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع، موضحة أنه قد سبق وتم التعاون بين البنك والمعهد القومي للاتصالات من خلال مبادرة وظيفة تك للتدريب التشغيلي والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين وتدريبهم كذلك ضمان الحصول على وظيفة مناسبة بحد أدنى للدخل عن طريق تمويل تكلفة التدريب بقرض حسن من البنك على ان يتم سداد الاقساط من الراتب الذى يحصل علية الخريج بعد تشغيله بالفعل.