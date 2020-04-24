مسؤول عراقي: لم ندخل بعد المنطقة الآمنة في مواجهة كورونا

أفاد مسؤول عراقي بأن العراق لم يدخل بعد المنطقة الآمنة لمواجهة فيروس كورونا رغم أن المؤشرات تشير إلى أن هناك استقرارا بالوباء في البلاد.وقال عبد الغني الساعدي، المدير العام لدائرة صحة بغداد والرصافة، لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة، « إن المؤشرات والأرقام تشير إلى أن هناك استقرارا وبائيا، لكننا لم ندخل إلى المنطقة الأمنة لذلك يجب أن يكون هنالك حذر وترقب وعدم تهاون أمام فيروس كورونا لأنه ما زال فعالا وما زالقادرا على الانتشار».وأضاف «إننا نعتمد على وعي المواطن في احترام فترة ساعات حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السادسة صباحا والتعامل مع ساعات رفع الحظر الجزئي من خلال الالتزام بالوصايا الصحية والتباعد الاجتماعي ومنع المخالطة والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة والمحال التجارية المكتظة».وأشار المسؤول العراقي إلى أن خلية «الأزمة الحكومية إذا لاحظت ارتفاعا بأعداد الإصابات مجددا ستراجع الإجراءات وقد نضطر إلى اعتماد الحظر التام مرة أخرى وأن سيطرة الفرق الطبية على الفيروس الآن ضمن حدود قدرة المؤسسات الصحية العراقية على التعامل معها وأن هذا الفيروس لم تتم السيطرة عليه في أي دولة من دول العالم لذلك لا يمكن التكهن بفترة زمنية لانتهائه ومن المهم جدا الالتزام بالتوصيات لحين انتهاء هذا المرض».