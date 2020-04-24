«الصحة العالمية» تعلن اليوم عن تعاون لتسريع تطوير عقاقير كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، أنها ستعلن عن تعاون كبير اليوم الجمعة، لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وأوضحت المنظمة في بيان لها، أمس الخميس، أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم لكنها لم تقدم تفاصيل.ويشارك في المبادرة التحالف العالمي للقاحات "جافي"، ومؤسسة غيتس ومانحون كبار للمنظمة علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا، وفقا لما نقلته العربية نت.وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في الأسبوع الأول من الشهر الجاري إنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل.