5849 إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، 5849 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ومن جانبها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لمكافحة "كوفيد-19" قادرة على التعامل مع هذه الجائحة.ونقلت وسائل إعلام روسية عن فوينوفيتش قولها: "في الواقع، في موسكو وروسيا ككل، كان هناك منحى في تراجع العدد الإجمالى للحالات الجديدة لكوفيد-19 اعتبارًا من 20 أبريل 2020، وهذا أمر مشجع".وتابعت: "نحن بحاجة للتأكد من حدوث تغييرات إيجابية في كل مكان في البلاد لفترة طويلة إلى حد ما قبل أن نتمكن من القول ان الذروة تم تخطيها".وكان السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أكد اليوم الخميس، أنه لا يوجد تاريخ محدد لدى الكرملين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين.وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان هناك لدى الكرملين موعدًا محددًا لإنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين بعد تراجع الإصابات: "لا، لا يوجد مثل هذا الموعد، هناك فترة زمنية محددة مع وضع وبائي معين".