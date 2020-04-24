كورونا حول العالم: مليونين و726 ألف إصابة والوفيات 191 ألفا

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة.وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726 ألف و194 عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين 749666 ألف حالة، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع 191074 ألفا.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإيران، والصين، وروسيا، والبرازيل.وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 888 ألف و709إصابة، والوفيات 50 ألف و243 وفاة، والتعافي 85ألف و922 حالة، وسجلت إسبانيا 213 ألف و24إصابة، و22 ألف و157 وفاة، وتعافي 89 ألف و250، وسجلت إيطاليا 189ألف و973 إصابة، و25 ألف و549 وفاة، ووتعافي 57 ألف و576 حالة، وسجلت فرنسا 158 ألف و183 إصابة، و21 ألف و856 وفاة، وتعافي 42 ألف و88 حالة.وسجلت المانيا 153 ألف و129إصابة، و5575 وفاة، وتعافي 106 آلاف و800، وسجلت بريطانيا 138 ألف و78 إصابة، و18 ألف و73 وفاة، ولم تسجل تعافي اية حالة، وسجلت تركيا 101 ألف و780 إصابة، و2491 وفاة، وتعافي 18 ألف و491 حالة، وسجلت ايران 87 ألف و20 إصابة، و5481 وفاة وتعافي 64 ألف و843 حالة، وسجلت الصين، البؤرة الأولى للفيروس، 82 ألف و804 إصابة و4623حالة وفاة، وتعافي 77 ألف و257 حالة، وسجلت روسيا 62 ألف 77و 773إصابة و555حالة وفاة وتعافي 4891حالة، وسجلت البرازيل 50ألف و36 إصابة، و3331 وفاة، وتعافي 25673حالة.