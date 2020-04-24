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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

تطوير نباتات مقاومة للحرارة بانتاجية أعلى في الصين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:46 ص
نباتات
نباتات
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طور فريق بحثي تابع للأكاديمية الصينية للعلوم سلالات نباتية جديدة ذات كفاءة أفضل في التمثيل الضوئي وقدرة مقاومة للحرارة وإنتاجية أعلى من الأنواع البرية، وذلك من خلال الأساليب الوراثية والاستنساخية.

وقال قوه فانغ تشينغ قائد الفريق البحثي من المختبر الرئيسي الوطني لعلم الوراثة الجزيئية النباتية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم - وفقا للبحث المنشور في المجلة الدولية "نيتشر بلانتس"، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم - "إن أعضاء الفريق أمضوا ست سنوات في تطوير النباتات المعدلة وراثيا للأرابيدوبسيس والتبغ والأرز، ووجدوا أن الإجهاد الحراري يثبط عملية التمثيل الضوئي للنباتات ويؤدي إلى فقدان شديد لبروتين الوحدة الفرعية D1 في البلاستيدات الخضراء، ما يقلل بشكل كبير من كفاءة التمثيل الضوئي وإنتاجية الحبوب بالتالي".

وأضاف أن البحث يهدف إلى استكشاف آفاق الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ، خاصة وأن الإجهاد الحراري الناجم عن الاحترار العالمي يؤدي إلى انخفاض إنتاج الغذاء العالمي ويهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.. مبينا أن إنتاجية الأرز المعدل وراثيا في قاعدتي الاختبار في شنجهاي بشرقي الصين ومقاطعة هاينان بجنوبي الصين جاءت أعلى بنسبة 1ر8% و21% مقارنة بالأنواع البرية.

وأوضح أنه تم بناء آلية مسار مزدوج لتركيب بروتين D1 في النباتات، الأول هو مسار البلاستيدات الخضراء الطبيعية للنبات، والآخر هو مسار نواة معدلة جينيا.. ومن خلال إضافة مسار تخليقي آخر، يتم تقديم ما يكفي من البروتين D1 للنباتات لتحسين كفاءة التمثيل الضوئي وإنتاجية المحصول.

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