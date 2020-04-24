الصين تدعو مجموعة العشرين للعمل على استقرار الأسواق الدولية

دعا وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني تشانغ جي نان، اليوم الجمعة، أعضاء مجموعة الـ20 إلى العمل معا من أجل استقرار أسواق العمل الدولية.وقال تشانغ جي نان - في كلمة خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين - "إن الصين بذلت كل جهد ممكن لاستقرار سوق العمل، في الوقت الذي قدمت فيه اهتماما خاصا بأعمال الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه".وأكد أهمية بذل جهود مشتركة من قبل أعضاء مجموعة الـ20 لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في القمة الاستثنائية لقادة المجموعة ودعم رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية لتحسين التواصل والتنسيق.وتبادل الوزراء، خلال الاجتماع، سياساتهم الخاصة لتحقيق الاستقرار في أسواق العمل، وناقشوا طرق تخفيف تأثير المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد على أسواق العمل المحلية والعالمية.