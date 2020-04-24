«تيانون-1».. أولى مهام الصين لاستكشاف المريخ

أعلنت مصلحة الصين الوطنية للفضاء، اليوم الجمعة، اختيار اسم "تيانون-1" لأول مهمة صينية لاستكشاف المريخ.وجاء اختيار الاسم بالتزامن مع الاحتفال بيوم الفضاء الصيني، فيما يأتي الاسم من القصيدة الطويلة "تيانون"، ومعناها أسئلة سماوية أو تساؤلات إلى السماء، لأحد أبرز شعراء الصين تشيو يوان (حوالي 340 إلى 278 ق.م)، والتي طرح خلالها سلسلة من الأسئلة حول السماء والنجوم والظواهر الطبيعية والعالم، حيث أظهر شكوكه حول بعض المفاهيم التقليدية وروح البحث عن الحقيقة.وذكرت المصلحة، في بيان اليوم، أن مهام الصين لاستكشاف الكواكب في المستقبل سيتم تسميتها عقب سلسلة تيانون، ما يعكس عزم الدولة للسعي وراء الحقيقة والعلوم واستكشاف الطبيعة والكون.وتخطط الصين لإطلاق مسبار المريخ خلال العام الجاري، وتسعى إلى إكمال التحليق في المدار والهبوط والتجول في مهمة واحدة.وفي عام 2016، حددت الصين يوم 24 أبريل كيوم وطني للفضاء لتزامنه مع إطلاق أول قمر صناعي صيني تحت اسم "دونغفانغهونغ-1" إلى الفضاء عام 1970. ويصادف العام الجاري الذكرى السنوية الـ50 لبدء الصين في دخولها الفضاء.