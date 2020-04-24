مسؤول كوري جنوبي: من الصعب التنبؤ بانتعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا

قال نائب وزير المالية الكورية الجنوبية كيم يونج-بوم اليوم الجمعة إن هناك علامات تشير إلى تحسن الاقتصاد المحلي مؤخرًا وسط الانكماش، غير أنه من الصعب التوقع بانتعاشه بوتيرة سريعة بسبب صدمات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لسوق العمالة التي بدأت تتضح منذ مارس.وذكر كيم في اجتماع مع كبار المسؤولين بالوزارة اليوم - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتخفيف صدمات كورونا على الاقتصاد المحلي أثناء الربع الثاني من هذا العام.وأفاد بأن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، عن الربع الذي سبقه، حيث سجل الاستهلاك الخاص أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 1998، وهو دليل على صدمات كورونا للطلب المحلي وصعوبات معاشات الشعب.وأضاف كيم أن صدمات أزمة كورونا للصادرات الكورية وسوق العمالة قد تتسع خلال الربع الثاني.وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية في وقت سابق عن حزمة مساعدات غير مسبوقة بقيمة 40 تريليون وون (32 مليار دولار) لدعم الصناعات الرئيسية المتضررة من كورونا، وخطة أخرى لحماية الوظائف من خلال إنفاق 10 تريليونات وون لتخفيف تأثير تداعيات كورونا على سوق العمالة بالبلاد.