بريطانيا: وصلنا لذروة تفشي كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة، إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وتأتي تصريحات المسؤول البريطاني في وقت تشهد فيه بعض مستشفيات البلاد نقصا حادا في كمية الأكسجين التي توفرها أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب عدد المرضى الكبير، الذين يخضعون للعلاج من فيروس كورونا المستجد.ودفع ذلك السلطات الصحية في الدولة إلى تحذير جميع المستشفيات البريطانية من ضرورة الحد من عدد الأشخاص، الذين تقدم لهم أجهزة الاصطناعي.وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأمر "مقلق للغاية" ويشكل "مخاوف أمنية خطيرة قد تكون لها عواقب وخيمة على المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة".