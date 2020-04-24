«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تحيي منظمة الصحة العالمية غدا "اليوم العالمى للملاريا"، ويأتي الاحتفال هذا العام في وقت تواجه فيه مختلف دول العالم وباء فيروس كورونا "COVID-19 ".ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار "صفر من الملاريا يبدأ معي"، حيث تسعى منظمة الصحة العالمية، إلى شراكة الإدارة القائمة على النتائج لإنهاء الملاريا، وهي حملة على مستوى القاعدة الشعبية تهدف إلى إبقاء الملاريا على رأس جدول الأعمال السياسي، وتعبئة موارد إضافية، وتمكين المجتمعات المحلية من السيطرة على الملاريا والوقاية منها.والملاريا مرض تسببه طفيليات من فصيلة المتصورات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق لسعات بعوض الأنوفيلة المصاب الناقل للمرض..وتعد المتصورة المنجلية الأكثر فتكا من بين أنواع الطفيليات الخمسة التي تسبب الملاريا عند الإنسان..وتظهر الأعراض الأولى للملاريا (الحمى والصداع والرعشة) عادة بعد مرور 10 إلى 15 يوما من التعرض للسعة البعوض المعدية، وإذا تركت الملاريا المنجلية دون علاج، يمكن أن تتطور لتتحول إلى مرض وخيم وتسبب الوفاة.وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أنه يمكننا تقليل المعاناة والوفاة من الملاريا بشكل جذري، فبين عامي 2000 و2014، انخفض عدد الوفيات المرتبطة بالملاريا بنسبة 40% في جميع أنحاء العالم، من 743 ألف إلى 446 ألف وفاة. ولكن في السنوات الأخيرة، توقف التقدم إلى طريق مسدود.ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول الملاريا لعام 2019، لم تكن هناك مكاسب عالمية في الحد من الإصابات الجديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وتوفي ما يقرب من عدد الأشخاص بسبب الملاريا في 2018 كما في العام السابق.ففي عام 2018، كان ما يقرب من نصف سكان العالم معرضين لخطر الإصابة بالملاريا.. وتحدث معظم حالات الملاريا والوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك، فإن مناطق منظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين معرضة للخطر أيضًا.وهناك بعض الفئات السكانية معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بالملاريا والإصابة بأمراض شديدة من غيرها..وتشمل هذه الرضع والأطفال دون سن 5 سنوات والنساء الحوامل والمرضى بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وكذلك المهاجرين غير المناعيين والسكان المتنقلين والمسافرين.وتحتاج البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية هذه المجموعات السكانية من الإصابة بالملاريا، مع مراعاة ظروفها الخاصة.ووفقا لأحدث تقرير عالمي عن الملاريا صدر في ديسمبر 2019، كان هناك 228 مليون حالة إصابة بالملاريا في 2018 مقارنة بـ 231 مليون حالة في 2017. وبلغ العدد التقديري للوفيات بالملاريا 405000 في 2018، مقارنة بـ 416000 حالة وفاة في 2017.ويواصل الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية تحمل نسبة عالية من عبء الملاريا العالمي. ففي عام 2018، كانت المنطقة موطنا لـ 93% من حالات الملاريا و94% من وفيات الملاريا. وفي عام 2018، شكلت 6 دول أكثر من نصف جميع حالات الملاريا في جميع أنحاء العالم: نيجيريا (25%)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (12%)، وأوغندا (5%)، وكوت ديفوار، وموزمبيق، والنيجر (4 % لكل منهما).وفي المناطق التي يرتفع فيها معدل انتقال الملاريا، يكون الأطفال تحت سن الخامسة معرضين بشكل خاص للعدوى والمرض والوفاة؛ ففي عام 2018، شكلوا 67 % (272000) من جميع وفيات الملاريا في جميع أنحاء العالم.. ومع ذلك لاتزال الملاريا تمثل السبب الرئيس لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث تودي بحياة طفل كل دقيقتين.وذكر التقرير أنه في ضوء البيانات والاتجاهات الحديثة، سيتم تحقيق هدفين حاسمين للاستراتيجية التقنية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الملاريا 2016-2030، الحد من حالات الإصابة بالملاريا ومعدلات الوفيات بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2020.إن تعزيز الاستثمارات في تطوير ونشر جيل جديد من أدوات مكافحة الملاريا هو مفتاح تحقيق أهداف الملاريا العالمية لعام 2030..ومن المحتمل أن يتشكل التقدم المستقبلي في مكافحة الملاريا من خلال التطورات التكنولوجية والابتكارات في الأدوات الجديدة، مثل التشخيصات الجديدة والأدوية الأكثر فعالية في مكافحة الملاريا.كما تم تقديم عدد من الأدوات والتكنولوجيات الجديدة لمكافحة ناقلات مرض الملاريا إلى منظمة الصحة العالمية لتقييمها.. إذ أثبتت هذه الأدوات فعاليتها في السيطرة على المرض، فسوف تقوم منظمة الصحة العالمية بصياغة توصيات سياسية جديدة أو تعديل التوصيات الحالية لدعم نشرها في البلدان المتضررة من الملاريا.وتشمل الأدوات التي يتم تقييمها حاليا، على سبيل المثال، أنواعا جديدة من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، وطاردات البعوض المكانية، ومصائد النواقل، ونهج الدفع الجيني، وطعوم السكر المصممة لجذب وقتل البعوض الأنوفيلة.وفي عام 2019، قدمت 3 دول - غانا وكينيا ومالاوي - لقاح الملاريا RTS وS في مناطق مختارة من خلال برنامج تجريبي منسق من قبل منظمة الصحة العالمية. وقد أظهر اللقاح من خلال التجارب السريرية الصارمة للحد من أربعة من كل 10 حالات الملاريا لدى الأطفال الصغار.