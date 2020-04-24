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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث
ضبط منظمي مسيرة الاحتفال برمضان في الإسكندرية
الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:05 ص
مسيرة الاحتفال
مريم جبل و عمرو المزيدي
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ألقت قوات الأمن في الإسكندرية القبض على الأشخاص الذين قاموا بتنظيم مسيرة بالإسكندرية قبل بدء حظر التجوال احتفالًا بشهر رمضان.
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